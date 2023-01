Upright – seizoen 2

Wie Milly Alcock al bezig zag als de tiener Meg in het Australische kleinood Upright, snapt waarom de toen nog onbekende Australische werd gecast voor de rol van drakenprinses Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon. Achter haar glinsterende ogen en guitige glimlach gaat ijzeren lef schuil, en in Upright bezit ze ook nog eens een vuilgebekte tong. Het was een genot om Meg in het eerste seizoen samen met de gesjeesde muzikant Lucky (rol van schrijver-producent Tim Minchin) een piano door de outback te zien vervoeren. In het tweede heeft Lucky, vier jaar ouder, zijn gedroomde muzikale succes bereikt, maar dat leverde hem ook een drankverslaving op. En dan verschijnt Meg plots weer op het toneel. Ze wil haar verloren gewaande moeder zoeken in Queensland. Dus gaan de twee weer op pad om u in acht halfuurtjes afwisselend een lach en een traan te ontlokken.

Vanaf woensdag 18.01, Streamz