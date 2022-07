Op 24 juli 1984 worden Brenda Wright Lafferty en haar vijftien maanden oude dochtertje Erica op brutale wijze vermoord. Al snel worden haar schoonbroer, de zelfverklaarde profeet Ron Lafferty, en diens jongere broer Dan genoemd als verdachten. Ron bekent de moorden, maar beweert dat God hem daarvoor in een openbaring de opdracht heeft gegeven. In 2003 koppelde Into the Wild-auteur Jon Krakauer de dubbelmoord aan het ontstaan van de Mormoonse kerk, waarvan de Lafferty-familie al generaties lid was. Under the Banner of Heaven werd een bestseller. Bijna twintig jaar later is Krakauers zoektocht naar geloof en moordmotieven vertaald naar een zevendelige reeks met een ensemblecast geleid door Normal People-revelatie Daisy Edgar-Jones en Andrew Garfield.

