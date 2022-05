Het is allang geen geheim meer dat spannende thrillerreeksen vaak uit Scandinavië komen. Ook Jonnydeponny, productiehuis achter de serie Blackout, richt de blik nu noordwaarts. Samen met hun Finse collega’s van Tekele leveren onze landgenoten de reeks Transport af. Het verhaal begint met een microchip die op een ongewone plek wordt gevonden: niet in een vaccin, wel in babyvoeding. Een journaliste in Helsinki vindt de chip, die oorspronkelijk aan een Belgische pony was gelinkt, en legt zo een netwerk van illegaal transport bloot. Tijdens haar onderzoek raakt haar verhaal verstrengeld met dat van een verzekeringsagente die de verdwijning van een dierenarts onderzoekt, en met dat van een bankdirectrice die witwaspraktijken uitvoert voor de vleesindustrie. Reden genoeg om samen met Belgische acteurs als Lynn Van Royen, Geert Van Rampelberg, Michael Pas, Joke Devynck en Gene Bervoets richting Finland te trekken en niet enkel van de kou te bibberen.

Vanaf woensdag 11/5, Streamz