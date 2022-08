Trainwreck: Woodstock ’99

Dertig jaar na het originele festival en vijf jaar na een in de modder gevallen tweede editie moest Woodstock ’99 de glorieuze wederopstanding van een popculturele legende worden. Het draaide enigszins anders uit. Er waren vechtpartijen, brandjes en meldingen van seksueel geweld. Het idealisme was vervangen door kapitalisme en er heerste een opgefokt machosfeertje dat verder in de hand werd gewerkt door de vele nu-metalbands op het podium. Fred Durst, de frontman van headliner Limp Bizkit die de massa met zichtbaar genoegen verder ophitste, komt in de trailer van deze driedelige serie niet aan het woord, zijn collega Jonathan Davis van Korn wel. ‘Als je het met je eigen ogen ziet, is het nog tien keer choquerender’, zegt hij.

