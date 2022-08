Geen muzikale revival is tegenwoordig zo nostalgisch als die van de chicanosoul: een honingzoete, smachtende lezing van het genre die uit platen van Smokey Robinson & The Miracles of The Delfonics enkel de ballads zeeft en teruggrijpt naar fiftiesoldies en doowop. Thee Sacred Souls, een trio uit San Diego, vormt het speerpunt van de Zuid-Californische trend. Zanger Josh Lane noemt zich hopeloos romantisch en dat zullen we geweten hebben, maar dan puur in positieve – om niet te zeggen hemelse – zin. Helder, aan r&b verwant gitaarwerk en een zalvende tweede vrouwenstem garanderen een zalige luistertrip. Kijk alvast uit naar andere ‘souldies’-groepen in de etalage van het van Daptone afgesplitste Penrose-label: Thee Sinseers, Los Yesterdays of Vicky Tafoya and the Big Beat.

Thee Sacred Souls**** Thee Sacred Souls soul Penrose/Daptone