Wie in 2008 werd blootgesteld aan de eerste plaat van de presbyteriaanse dominee Thomas Vito Aiuto en zijn vrouw Monique – een verzameling knuffelfolksongs ontsproten uit gospelkoortjes, banjogetokkel en donzige soulorkestratie – wist meteen dat Sufjan Stevens erachter zat. Stevens fungeerde toen als multi-instrumentale gast. Vandaag is hij nog steeds labelbaas van The Welcome Wagon en tevens onwankelbare muzikale herder, afgaande op deze vierde lp. Het evangelische Esther zal verwoede atheïsten waarschijnlijk de kast op jagen met zijn ‘Jezus is mijn vriend’-gepredik. Maar op wat sporadisch gekabbel na offreert het echtpaar vooral een gezegende tros zachte liedjes die het heilzame gevoel van een warme thuis oproepen.

Esther *** gospelfolk Asthmatic Kitty