Terwijl de discussie nog woedt over zijn andere recente Netflixreeks, Monster: The Jeffrey Dahmer Story, lanceert de streamingdienst alweer een nieuwe reeks van showrunner Ryan Murphy (Nip/Tuck, American Horror Story, Ratched), opnieuw gebaseerd op al te echt gebeurde gruwel. Een gezin dat verhuisd is naar hun droomwoning in de rustige suburbs van New Jersey, krijgt brieven van een onbekende die zich ‘The Watcher’ noemt. De boodschap: ik hou jullie in de gaten. Het wordt alleen maar onheilspellender wanneer hij stelt dat hun huis om ‘jong bloed’ vraagt. Netflix ging mee in een heuse opbodoorlog voor de rechten op dit waargebeurde verhaal. Voor de hoofdrollen sprak het behoorlijk grote namen als Naomi Watts, Bobby Cannavale, Mia Farrow en Jennifer Coolidge aan.

Vanaf donderdag 13/10, Netflix