Door de focus op menselijk melodrama leek The Walking Dead altijd al op een soapserie die zich alleen door de zombies en de grote hoeveelheid bloed van Thuis en Familie onderscheidde. Ook de manier waarop de reeks oneindig lang leek door te gaan, nam bijna Neighbours-achtige proporties aan. De razend populaire zombieserie begon stilaan zelf tot de levende doden te behoren. Oké, naar de première van seizoen elf stemden er nog steeds een goede drie miljoen mensen af, maar als je weet dat de reeks daar op haar piek een vijfvoud van haalde, beginnen die kijkcijfers toch een lijkgeur te verspreiden. Maar het einde is dan toch in zicht: vanaf oktober worden de laatste acht afleveringen uitgezonden, waarna de reeks eindelijk begraven kan worden. Enfin, als u spin-offs als Fear the Walking Dead niet meerekent.

Vanaf maandag 3/10, Fox