U hebt ze vast al ooit gezien, die eeuwenoude kaarten waarop de wereldzeeën bevolkt worden door huiveringwekkende monsters, meestal net in onbekende wateren. In een tijd dat ontdekkingsreizigers nog het een en ander voor de boeg hadden, behoorde alles wat nog niet beschreven was tot de rijke fantasiewereld van stoere zeelui. In The Sea Beast, een nieuwe animatiefilm van Netflix, vaart de jonge Maisie als verstekeling mee met de legendarische zeemonsterjager Jacob Holland. Kapitein van deze avontuurlijke animatiefilm is Chris Williams, die jarenlang voor Disney werkte en daar onder meer Big Hero 6 regisseerde en nu voor het eerst solo vaart.

Vanaf vrijdag 8/7, Netflix