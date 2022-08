‘The Repair Shop is zo comfy, gezellig en verstoken van drama dat het The Great British Bake Off op de latere seizoenen van The Sopranos doet lijken’, aldus Vulture over The Repair Shop, dat op de BBC al enkele jaren een sleeper hit is. In de Vlaamse versie ziet presentatrice Danira Boukhriss Terkessidis toe op de restauratie van onder meer een kapotte zetel, een defecte radio en een porseleinen haan. Het resultaat is je reinste antigif voor massaconsumptie: een team deskundigen repareert met zorg een aantal gekoesterde voorwerpen die meestal erg oud, vaak uniek en bijna altijd van onschatbare emotionele waarde voor hun eigenaars zijn. Zij lichten de familiale betekenis van de erfstukken toe, waarna de experts kunnen beginnen met schoonmaken, repareren, decoreren en polijsten. Geen lawaai. Geen gedoe. Alleen maar zorg en liefde.

Maandag 29/8, 21.30, Eén