In 2017 won Aki Kaurismäki in Berlijn de Zilveren Beer voor beste regisseur voor dit komische drama over een handelsreiziger en een Syrische vluchteling die elkaar in Helsinki vooruit proberen te helpen. The Other Side of Hope moest na het eveneens jubelend onthaalde Le Havre (2011) de tweede in een trilogie van vluchtelingenfilms worden, maar de Fin verraste de hele wereld door te stellen dat het zijn laatste wapenfeit als regisseur was. Tot nog toe heeft hij woord gehouden, en zaterdag is het aan u om de redenen te turven waarom dat jammer is. Zijn het die onderkoelde humor en het heel eigen tempo die volgens kenners typisch Fins zijn maar toch duidelijk de New Yorkse cool cat Jim Jarmusch hebben beïnvloed? Telt voor u de inventieve rol van de muziek en de bonte stoet aan nevenpersonages die net als in zijn voorgaande films de revue passeren? Of gaat het per slot van rekening om het diepgewortelde humanisme dat uit dit pleidooi voor wederzijds begrip spreekt? The Other Side of Hope is hoe dan ook iets om samen met uw inwonende Oekraïner te bekijken.

Zaterdag 21/5, Canvas, 22.20