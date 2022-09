Zeven terminaal zieke jongeren spreken dagelijks om middernacht af om elkaar griezelverhalen te vertellen. Op een nacht maken ze een pact: de eerste die aan diens ziekte bezwijkt, moet proberen om als spook met de rest van de groep te communiceren. Op papier is The Midnight Club – een bewerking van Christopher Pikes roman voor jongvolwassen – even akelig als tragisch, maar de kans zit erin dat de gelijknamige Netflixreeks griezeliger wordt dan het bronmateriaal. Het brein achter de serie is Mike Flanagan, een rijzende ster in het horrorgenre. Hij regisseerde griezelfilms als Hush en Doctor Sleep en bedacht voor Netflix de reeksen The Haunting of Bly Manor en Midnight Mass. We kunnen dus nog niet voorspellen of u vooral uw zakdoek of uw nachtlampje bij de hand zal moeten houden.

Vanaf vrijdag 7/10, Netflix