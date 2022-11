Je kan je een indigestie kijken aan gastronomische fictie. Na de hoog oplopende spanningen in keukenserie The Bear en onetakethriller Boiling Point staat het ietwat bizarre The Menu op het bioscoopmenu. Het heeft de air van een prestigedrama door zowel de sterrencast als het exclusieve decor: een modernistische tempel op een natuureiland. Maar op je bord krijg je een zoutloze, populistische satire op zowel haute cuisine als het gedweep met celebrity-chefs, superrijken en semibekenden. In het elitaire restaurant van de tirannieke sterrenchef Slowik (Ralph Fiennes in Voldemort-modus) krijgen de uitverkoren gasten langzaam door dat niet iedereen levend het dessert zal halen. Zo rond het vierde gerecht wordt het zelfs half grappige horror met een snuifje trash. Het hapt, gelukkig, even snel weg als een cheeseburger.

Mark Mylod met Anya Taylor-Joy, Ralph Fiennes, Nicholas Hoult