‘Ik ken geen groter geluk dan zogenaamde fans verliezen’, toeterde Omar Rodríguez-López onlangs in The Guardian. De multi-instrumentalist en producer besprak het stilistische-bokkensprongenparcours van The Mars Volta, de progmetaljazzlatingroep die er negen jaar geleden mee ophield toen zanger en best buddy Cedric Bixler-Zavala in de ban van Scientology raakte. Dat de twee hun verzoening (die al na enkele maanden plaatsvond) ooit met een pópplaat zouden bezegelen had zelfs de meest rabiate aanhanger nooit kunnen bevroeden. Geen overdonderende songlabyrinten meer, wel uitnodigende, zelfs mellow nummers die dichter bij eighties-Peter Gabriel, nineties-David Bowie of een enkele keer zelfs folky Elliott Smith aanleunen.

