Tussen 1969 en 1973 voerde The Jane Collective in en rond Chicago ongeveer 11.000 abortussen uit op een veilige, betaalbare maar in die tijd hoogst illegale manier. Kort na de arrestatie van zeven vrouwen uit het collectief maakte het Amerikaanse Hooggerechtshof in de zaak Roe v. Wade het afbreken van zwangerschappen grotendeels legaal. Kort voor in juni van dit jaar de klok door datzelfde Hooggerechtshof een halve eeuw werd teruggedraaid, verscheen de HBO-documentaire The Janes, die nu ook bij ons te zien is. In deze krachtige film vertellen de – meestal – vrouwelijke betrokkenen hoe hun clandestiene netwerk georganiseerd werd en hoe noodzakelijk veilige abortus was in een tijd waarin duizenden wanhopige vrouwen zich tot geldbeluste kwakzalvers wendden. Heldinnen zonder nood aan glorie

Vanaf maandag 8/8, Streamz