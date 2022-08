De lesbische seksscènes waren anno 2016 in zijn thuisland du jamais vu, maar in het Westen begon Zuid-Koreaan Park Chan-wook (Oldboy) met deze zinnenprikkelende kostuumthriller aan een aardige comeback, die dit jaar in Cannes uitmondde in een prijs voor opvolger Decision to Leave. Nadat u die film deze week in de bioscoop heeft gezien, kunt u The Handmaiden (2016) in de beslotenheid van uw woonkamer bekijken. Het verhaal speelt zich ongeveer honderd jaar geleden af en draait rond een dienstmeid en haar rijke maar eenzame meesteres. De tweede weet niet dat de eerste door een oplichter is ingehuurd om haar geld afhandig te maken. De oplichter had dan weer niet kunnen vermoeden dat er tussen de twee vrouwen iets moois én gevaarlijks zou bloeien. Houd iets fris bij de hand, want wraak, lust en sterke vrouwenrollen zorgen ervoor dat de temperatuur zondagavond nog een graad of twee de hoogte in gaat.

Zondag 14/8, 21.40, Canvas