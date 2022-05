Een New Yorkse reggaegroep op Daptone, een van de retrosoullabels par excellence? Zo’n rariteit is dat niet. Deze tweede lp van The Frightnrs is namelijk een laidback maar toch prikkelende plaat waarop het kwartet reggae en rocksteady laat klinken als wat die stijlen zijn: zoete Jamaicaanse soul, alsof Curtis Mayfield en zijn Impressions wiegen op skaritmes, en verder geen modern gefoefel. Even leek debuut Nothing More to Say (2016) meteen de zwanenzang van het ensemble te worden, toen zanger Dan Klein overleed nog voor dat werk de rekken haalde. In het zicht van zijn nakende dood had de groep genoeg sentimentele lovesongs opgenomen om er nu nog een langspeler mee te vullen. Doe uw (laatste) voordeel met Kleins larmoyante maar heerlijke stem, in het op harmonieën drijvende Tuesday of het twinkelende Maybe Isle.

