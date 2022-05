Viola Davis duikt in The First Lady op als Michelle Obama en Michelle Pfeiffer als Betty Ford. Geef toe: omgekeerd was een beetje vreemd geweest. In deze door Susanne Bier geregisseerde anthologiereeks wordt de handel en wandel van drie Amerikaanse presidentsvrouwen door elkaar geweven tot een portret dat tegelijk hun politieke belang en de impact van hun functie op hun privéleven probeert te vatten. Gillian Anderson, die onlangs nog in The Crown gestalte gaf aan wijlen de Britse premier Margaret Thatcher, vervolledigt het trio als Eleanor Roosevelt, een van de beroemdste vrouwen die ooit het Witte Huis hebben bewoond. Dat de makers net deze drie first ladies hebben uitgekozen, is allicht geen toeval: stuk voor stuk zijn ze uitdrukkelijk uit de schaduw van hun president getreden om een eigen stempel op de Amerikaanse maatschappij van hun tijd te drukken.

Dinsdag 31/5, 20.35, FOX