Mislukte, voorgoed verdampte liefde die toch de gedachten blijft besmetten en de toewijding voeden: op dat poëtische sjabloon baseert het Californische rootsrocktrio The Americans de songs van zijn tweede album. Origineel is anders, maar gelukkig is dit een plaat en geen stationsroman. Onder aansturing van de met een robuuste stem gezegende Patrick Ferris ontspint de groep zowel glinsterende folkblues als passioneel stampij makende, maar net zo evocatieve gitaarrock. In het geval van het ruisende Born with a Broken Heart gebeurt dat zelfs binnen het bestek van hetzelfde nummer. Die muzikaal-narratieve lichtvoetigheid baart vele verrassingetjes, waardoor Stand True bestand is tegen veelvuldige beluistering. Alleen het barse Sore Bones was beter op de plank blijven liggen.

The Americans*** Stand True americana / rock Loose