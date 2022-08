De Cinema haalt deze zomer enkele ninetiesfilmklassiekers, waaronder Natural Born Killers, Jungle Fever, Orlando en C’est arrivé près de chez vous, van onder het stof. Voor het grootste zomergevoel zorgt The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Stephan Elliotts iconische queer roadmovie over drie showgirls die doorheen de Australische woestijn trekken in een tourbus die ze Priscilla hebben gedoopt.

De Cinema – Antwerpen 19/8