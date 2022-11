Een conceptplaat over slapeloze nachten, daar mag bij gegeeuwd worden, dacht Taylor Swift. Na de twee smaakvolle indiepoplangspelers Folklore en Evermore uit 2020 wijdde de zangeres zich aan de heropnames van twee oude platen, na een dispuut over de masters ervan. Midnights bevat nieuwe songs, maar die zijn naar Swifts normen zo orthodox dat je er ook een vorm van catalogusbeheer in hoort. De gedempte electropop met een lichte eightiestouch pikt een graantje mee van Billie Eilish’ bassenminimalisme, maar klinkt veelal inspiratieloos. Ook het duet met Lana Del Rey komt niet uit de beige verf. Swift blijft een scherpe tekstschrijfster, maar dat volstaat niet om Midnights te redden.

