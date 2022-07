talk – An Evening with Tony Hawk

Voor een keertje geen muziek in het Rivierenhof, maar een soiree met de 54-jarige skatelegende Tony Hawk, tevens de man die zijn naam gaf aan de PlayStation 1-klassieker Tony Hawk’s Pro Skater 2. Daarnaast blijkt hij – we moeten daar eerlijk in zijn – ook een geldmachine op wieltjes te zijn: wie hem wilt horen praten over ‘een leven van grenzen verleggen’ moet daar 63 euro veil voor hebben, het hoogste bedrag dat het Rivierenhof al voor een artiest heeft moeten vragen.

OLT Rivierenhof – Deurne 2/8