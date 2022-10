Toen de Californiër Ben Schwab tegen een doos stootte met onuitgebrachte, bijna een halve eeuw oude opnames van zijn vaders vroegere groep Mad Anthony, kwam hem het idee aanwaaien voor een reeks songs over vergankelijkheid en continuïteit. Net als de muziek van Drugdealer, de groep waarmee Schwab wel eens rondhangt, rollen deze songs zich genoeglijk in de tijdloze, gouden seventieszon. Verschillende vocalisten (m/v) mogen het voortouw nemen in schommelende softcountry zoals die in en om Laurel Canyon weerklonk. Bas, occasionele blazers en een koortje maken dat de zaak zich vaak tegen soul aanvlijt. Toetsstenen zijn pakweg Carole King en Matthews Southern Comfort – dit project is genoemd naar hun song Sylvie, die hartverwarmend wordt gecoverd.

Sylvie Sylvie countrypop Full Time Hobby