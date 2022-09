Het is misschien vergezocht om Michel Franco de Mexicaanse Lars von Trier te dopen, maar van cinefiel plagen en provoceren heeft ook hij zijn huismerk gemaakt. Dit keer resulteert dat niet in een grimmige, dystopische wraakfantasie zoals New Order (2020), of toch niet meteen. Sundown volgt de waggelende voetsporen van de rijke Britse erfgenaam Neil (een chronisch grijzende Tim Roth), die met zijn zus Alice (Charlotte Gainsbourg) naar een Mexicaans vakantieoord trekt, tot de twee te horen krijgen dat hun moeder overleden is. Alice trekt meteen naar huis om de begrafenis te regelen, maar Neil is minder gehaast. Hij claimt zijn paspoort te zijn verloren en vult zijn dagen met bier drinken op het strand, het begin van een destructieve dooltocht, zo lijkt het. Ondanks de zonovergoten locaties is Franco’s wereldbeeld ook ditmaal zo donker als de nacht en zo voos als de hotels waar Neil in belandt. Bovendien laat hij antwoorden en motivaties achterwege, wat deze onbestemde, rauw geschoten trip iets mysterieus, teneerdrukkend, suspensevol en satirisch tegelijk geeft. Alsof hij met de grimlach kijkt naar de klassenmaatschappij, maar net als Neil koppig weigert om uit zijn luie strandstoel te komen. Down and out in Acapulco, op het beklemmende af.

Michel Franco met Tim Roth, Charlotte Gainsbourg