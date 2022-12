State of the Union – seizoen 2

De Engelse pub is een Amerikaanse coffeeshop geworden, Rosamund Pike en Chris O’Dowd zijn vervangen door Brendan Gleeson en Patricia Clarkson en de kibbelende echtgenoten worden af en toe onderbroken door een transgender barista. De andere ingrediënten van State of the Union zijn in de tweede seizoen zo goed als onveranderd: een getrouwd koppel is in huwelijkstherapie. Elke week spreken ze vóór hun sessie af op dezelfde plaats, waar ze hun (huwelijks-)leven alvast fileren in een tien minuten durende verbale worstelwedstrijd die hen door de Britse schrijver Nick Hornby in de mond is gelegd. Diens landgenoot Stephen Frears, die in 2000 ook al Hornby’s roman High Fidelity verfilmde, zet alles mooi in beeld. Het eerste seizoen, dat bij ons in 2020 werd uitgezonden, viel op door de eenvoud van het concept, de beknoptheid van het format – net als met dit tweede seizoen zond Canvas alle ultrakorte afleveringen op één avond uit – en het vuurwerk tussen de twee hoofdrolspelers. Voeg daarbij dat Brendan Gleeson hier een gepensioneerde conservatief speelt tegenover Clarksons progressieve yogafreak, en u hebt iets om zondag naar uit te kijken.

Zondag 11.12, Canvas, 22u10