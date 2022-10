Ze heten Sandrine, Urrice, Grâce Marina, Angélique, Anne Sayi, Inès Bio en Julienne. Ze zijn tussen de twaalf en de achttien jaar, komen uit Benin en pikten in 2016 voor het eerst hun instrumenten op om Star Feminine Band te vormen. Vorige zomer, tijdens hun eerste internationale tournee, namen ze deze tweede plaat op in Parijs, de thuisbasis van hun platenlabel. Geëngageerde thema’s als kindhuwelijken en vrouwenbesnijdenis worden andermaal verpakt in klaterende polyritmes, feestelijke funkriffjes en samenzang. Minder ruw, maar nog steeds aanstekelijk rammelend als naïeve garagerock, barstend van het onbezonnen spelplezier. Veel authentieker kan girl power niet worden.

Star Feminine Band In Paris afrorock Born Bad

