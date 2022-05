Synthesizerdruïde Dan ‘Danalogue’ Leavers en drummer Max ‘Betamax’ Hallet zijn al zo’n tien jaar in de weer met het verweven van psychedelische patronen doorheen retrofuturistische electronica, maar zijn vooral bekend als twee derden van het kosmische feestorkest The Comet Is Coming, een constellatie die ontstond nadat saxgod Shabaka Hutchings ooit spontaan mee op het podium sprong tijdens een show van Soccer96. Maar ook zonder de hoorn van Hutchings neemt het duo u mee op een stratosferische trip waarin avant-gardejazz, progrock en abstracte knoppendraaierij in een baan rond het oeuvre van Sun Ra draaien. Brainfeeder-diva Salami Rose Joe Louis en de Britse alt-folkzangeres Rozi Plain doneren hun stemmen aan dit album vol ‘spiritual combat music’, zoals Hallet het zelf noemt.

Inner Worlds psych/jazz Moshi Moshi