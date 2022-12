De eighties baarden het Engelse The Primitives, in de nineties maakten we kennis met het Japanse Shonen Knife en de nillies leverden het Deense Nu op. Allemaal groepjes die de indie- en powerpop van dat moment serveerden met een zoete en plakkerige glazuurlaag. Heden over naar Singapore voor het eveneens door een frisse jongedame voorgezeten trio Sobs. Dat blaakt en blinkt op zijn tweede plaat Air Guitar met een pretentieloze, kristalheldere melange van brit-, hyper- en emopop die alle mist en kou daarbuiten prompt doet vergeten. Danig gesuikerd dus, maar ook aanstekelijk en energiek, met hier en daar een pittige verrassing – luister maar naar die drum-‘n-basscoda in Friday Night.

Air Guitar *** indiepop Topshelf