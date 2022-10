Ieder zijn of haar specialiteit. Die van Olivier Dahan is het met veel pathos, kitsch en weinig overzicht verknoeien van biografische films over iconische vrouwen die in Frankrijk hebben rondgelopen. Na Édith Piaf in La môme en Grace Kelly in Grace of Monaco vergrijpt hij zich aan de Frans-joodse politica Simone Veil (1927-2017). Nu is dat wel zó een bijzondere vrouw geweest dat het nog te overwegen valt om de film uit te kijken en Dahans onkunde en sentiment te verdragen. Zeker als je weet dat de kans klein is dat je ooit Veils ingetogen autobiografie leest of op zoek gaat naar een van de vele documentaires over haar. Veil overleefde de concentratiekampen van Auschwitz en Bergen-Belsen, streed voor een menselijke behandeling van gedetineerden en werd minister van Volksgezondheid. De strijdvaardige humanist trotseerde de haat van conservatief en katholiek Frankrijk toen ze in 1975 abortus uit de strafwet schrapte en werd vier jaar later de eerste vrouwelijke voorzitter van het Europees Parlement. Ze verdient een véél betere film.

Simone, le voyage du siècle Olivier Dahan met Elsa Zylberstein, Rebecca Marder, Élodie Bouchez