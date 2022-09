Shygirl **

Minst toepasselijke artiestennaam ooit. Ten bewijze: Shygirls single BDE van vorig jaar, een wedstrijdje aangebrande praat spuien met Slowthai: ‘Read my lips, I need a big dick boy.’ Ook op het debuutalbum van Blane Muise vliegen de intieme lichaamssappen en -delen je regelmatig om de oren. Gezongen of gerapt, door Björk-maatje Arca verknipt met industriële oorvegen (Come for Me), met Mura Masa uitgesmeerd over bubblegumelectronica of trapbeats (Coochie, Nike), gestut door house (Poison) en drum-’n-bass (Wildfire). Als u ook nog weet dat de Londense ooit samenwerkte met hyperpopicoon Sophie en eerder dit jaar FKA Twigs vergezelde op haar album Caprisongs is het glashelder: popmuziek anno de tweede twenties heeft er een posterkind bij.

Nymph pop Because