Save Our Squad with David Beckham

We dagen u uit om geen kippenvel te krijgen bij de hartverwarmende trailer voor Save Our Squad. In die documentaire countert David Beckham een lange afwezigheid uit het voetbal met een terugkeer naar zijn roots in Oost-Londen, waar hij zich als mentor over de jonge spelers van voetbalploeg Westward Boys ontfermt. Dat team presteert tegenwoordig zo belabberd dat het voortdurend onderaan in het klassement bungelt en het einde nabij lijkt. In de trailer zien we hun eerste ontmoeting met Beckham in de kleedkamer, waar de voetbalgrootmeester op de rooster wordt gelegd over enkele van zijn gênantste penaltymissers. Dat Beckham als jonge knaap nog in hun team heeft gespeeld, weten de spelertjes niet. Duimt u mee dat hij hun lot kan keren?

Vanaf woensdag 9/11, Disney+