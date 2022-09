Sampa the Great ****

De ene coronaplaat is de andere niet. Het waren de strenge maatregelen waarmee Australië de bevolking beschermde die van Sampa Tembo een banneling maakten in haar eigen vaderland, Zambia. Wat afgezonderd zitten grienen zat er niet in, integendeel. De rapper-zangeres verzamelde muzikaal geweld rond zich en maakte van haar tweede album een triomfantelijke cultuurclash waarin Afrikaanse gezangen en folkritmes naadloos worden verweven met r&b-productie en hiphopelementen. Of de assistentie nu van de Amerikaanse rapper Denzel Curry of van de Zambiaanse rockband Witch komt, telkens is het resultaat een superieur gebalanceerde evenwichtsoefening, maar bovenal een feest, opgedragen aan de mogelijkheden van grenzeloze inspiratie.

As Above, So Below global/hiphop Loma Vista