We hoeven u vast niet meer te vertellen dat muzikale evoluties zelden in een vacuüm plaatsvinden, maar deel uitmaken van een groter, maatschappelijk plaatje. Om die reden is Rudeboy: The Story of Trojan Records meer dan het verhaal van een iconisch Brits platenlabel. De documentaire begint in de jaren vijftig, wanneer Jamaica zich voorbereidt op de onafhankelijkheid (die er in 1962 komt). Daar treffen we dj en producer Duke Reid, bijgenaamd ‘The Trojan’. Met zijn soundsystem en zijn platen zal hij zijn stempel drukken op de lokale ska-, reggae- en rocksteadyscene, de rude boy-cultuur. Dat merkt in het Verenigd Koninkrijk ook labelbaas Lee Gopthal, die in 1968 zijn Trojan Records naar Reid vernoemt. In de documentaire krijgt u te zien hoe Trojan het belangrijkste Jamaicaanse label van het Verenigd Koninkrijk werd, maar meer nog is dit een verhaal over de Brits-Jamaicaanse working class en de kracht van muziek die wit en zwart op dezelfde dansvloeren wist te verenigen.

Donderdag 9/6, Canvas, 22.55