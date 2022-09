Voorman gaat solo. Dan verwacht je dat hij alles uit de veren schudt wat niet in het vertrouwde nest past. Vreemd dus dat Ruben Block dezelfde producer aansprak als voor de jongste studioplaat van Triggerfinger. Anderzijds is die Mitchell Froom als klankentapper veelzijdig genoeg om verschillen te maken. Maar het belangrijkste is toch dat Block dat zelf ook kan. Geen scheurende rock-’n-roll als straatraces with the boys hier, wel songs die bedaard een schommelstoel aan het werk zetten of vanop een schemerige porch dromerig het wegzinkende daglicht aanschouwen. Froom imponeert met zijn typische avantrootsambiance, maar tussen dat etherische geklingelklangel blijven Ruben Blocks psychedelische goesting en zinderende snarenspel pal overeind.

Looking to Glide rock PIAS