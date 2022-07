Louis Tomlinson, Kraftwerk, Charlotte Adigéry & Boris Pupul, Clouseau, The Afghan Whigs, Kings of Leon, The Vaccines, Brutus, Kreator, Froukje, Black Eyed Peas: wat uw muzieksmaak ook is, de Lokerse Feesten hebben sowieso minstens één dag op uw maat. Beginnen doen ze met een avondje Joost, Zwangere Guy, Damian Marley en ’t Hof van Commerce.

Grote Kaai – Lokeren 5-14/8