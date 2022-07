Resident Evil

De grootste horrorfranchise van de laatste 25 jaar heeft haar status voornamelijk te danken aan de acht games die sinds 1996 zijn verschenen, maar sinds 2002 zijn er ook zeven films gemaakt, waarbij de slechte kritieken telkens werden overstemd door het geluid van de rinkelende kassa. Op Netflix verschijnt nu een splinternieuwe serie die de zombiesaga nog verder zal doen uitdijen. De miljoenen fans hebben zich alvast in twee kampen verdeeld. Het ene kijkt reikhalzend uit naar de zombieavonturen van Jade en Billie, dochters van het uit de games en films bekende personage Albert Wesker (dat hier voor het eerst een zwarte huidskleur meekrijgt). Het andere kamp, veruit het actiefst in de commentaarsectie op YouTube, betreurt het nieuwe verhaal en vraagt zich luidkeels af waarom de reeks niet gemaakt is ‘door mensen die op zijn minst de games kennen’.

Vanaf donderdag 14/7, Netflix