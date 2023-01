In zijn thuisland Spanje is de naam Raül Refree voorgoed gelinkt aan de saga van Rosalía. Het was namelijk met Refree als handlanger dat de Catalaanse superster op haar debuut Los Ángeles (2017), vier jaar voor het internationale succes van El mal querer, voorzichtig morrelde aan de codes van de flamenco. Op zijn tweede soloalbum dwaalt de gitarist en producer rond in de vrije ruimtes tussen Iberische folk, musique concrète, neoklassiek en postrock. Niet te beroerd om madrigalenzang door een filterbank te jagen of viola da gamba te counteren met overstuurde electronica, exploreert Refree op zijn eigen manier het spanningsveld tussen traditie en innovatie waarin ook zijn vroegere poulain gedijt.

El espacio entre avant-folk Tak:til