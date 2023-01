Met Quo Vadis, Aida? – in 2021 genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film – waagt de Bosnische regisseuse Jasmila Žbaniczich aan een van de schokkendste oorlogsmisdaden uit de recente Europese geschiedenis. De fictieve Aida (Jasna Đuričic werkt als tolk in een Nederlandse VN-basis wanneer begin 1995 Servische troepen onder leiding van de beruchte generaal Ratko Mladichaar geboorteplaats Srebrenica binnenvallen. De slachtpartij die volgt, waarbij meer dan 8000 Bosnische moslimjongens en -mannen worden vermoord, blijft buiten beeld. Maar Žbanic maakt de kijker wel op hartverscheurende wijze medeplichtig aan de angst en machteloosheid waarmee Aida – en met haar de internationale gemeenschap – getuige is van de naderende horror, terwijl ze haar man en zonen in veiligheid probeert te brengen. Met ook Johan Heldenbergh in een cruciale rol als de radeloze luitenant-kolonel van de Nederlandse Dutchbat-troepen.

Vrijdag 20.01, Canvas, 21.30