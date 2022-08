Het moet gezegd: Pukkelpop pakt niet bepaald uit met de spannendste headliners deze zomer. Gelukkig hebben Chokri en co. met onder meer Ashnikko, Pa Salieu, 100 Gecs, Arlo Parks, Little Simz, PinkPantheress en Wet Leg net iets lager op de affiche wél voldoende relevante namen uitgestald om vier dagen zoet mee te zijn. En anders is er nog altijd Sean Paul om non-stop uw booty op te shaken.

Kiewit, Hasselt 18-21/8