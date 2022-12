Porn King: The Rise and Fall of Ron Jeremy

De Amerikaanse pornoster Ron Jeremy zat veertig jaar in de adult movie-sector. Hij hield er maar liefst 34 aanklachten van verkrachting en seksueel geweld aan over. Het riedeltje klinkt al te vertrouwd: als invloedrijke man binnen de sector werd zijn gedrag lang genegeerd en gedoogd, terwijl zijn slachtoffers niet gehoord of geloofd werden. En in dit specifieke geval: ze hebben vaak zelf seks voor de kost. In deze tweedelige docu getuigen verschillende vrouwen hoe Jeremy hen aanrandde of verkrachtte. De jongste was destijds amper vijftien. Medestanders van Jeremy voeren de zogezegde vage grenzen van de industrie op als verzachtende omstandigheden. En de beruchte pornoster zelf? Die ontkent alle aantijgingen.

Maandag 12.12, Canvas, 23u00