Het zijn mooie weken voor popliefhebbers: na Olivia Rodrigo en Billie Eilish staat nu ook de grootste superster van het moment in ons land. Afgaande op de buitenlandse recensies brengt Harry Styles geen vuurwerk en choreo’s mee naar het Sportpaleis, maar houdt hij het old-school met een show die gebouwd is rond zijn zeskoppige band, zijn collectie uitstekende songs en zijn onmiskenbare charisma. Het heeft tien jaar geduurd voor we het konden toegeven, maar de One Direction-fans hadden gelijk.

Harry Styles Sportpaleis – Antwerpen 7/7