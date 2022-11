In haar vorige film 3 Days in Quiberon zoomde de Franse filmmaakster Emily Atef in op de aftakelende Romy Schneider. Nu volgt ze opnieuw een jonge vrouw die met het einde wordt geconfronteerd. Vicky Krieps speelt de 33-jarige Hélène die terminaal ziek is, online troost zoekt bij een kankerpatiënt, maar alsmaar meer ten prooi valt aan twijfels, tot frustratie van haar zorgzame echtgenoot – een rol voor wijlen Gaspard Ulliel – en vooral van Hélène zelf. Atef mijdt de soapsentimenten en brengt haar queeste naar loutering en aanvaarding sec in beeld, met stiltes en pauzes die soms meer zeggen dan woorden, en een mise-en-scène die de vervreemding van zichzelf, van haar man en van haar omgeving ook ruimtelijk weergeeft. Dit bergmaneske drama baadt in een subtiele sfeer van melancholie, zeker als je weet dat dit het testament van de vorig jaar na een ski-ongeval overleden Ulliel is. Maar tegelijk is de film steriel en tot op het bot boren doet hij nooit, misschien omdat alles net te bemeten en respectvol wordt gepresenteerd.

Plus que jamais ** Emily Atef met Vicky Krieps, Gaspard Ulliel, Liv Ullmann