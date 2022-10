Pedro Almodóvar en Antonio Banderas – Een regisseur en zijn muze

Spanjes beroemdste filmmaker Pedro Almodóvar ontdekte het talent en de sex appeal van Antonio Banderas toen de twee elkaar in 1982 in Madrid ontmoetten. Almodóvar schonk de verlegen, tien jaar jongere Andalusiër openlijk homoseksuele rollen in Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988) en ¡Átame! (1989). Na zijn doorbraak in Spanje, ging Banderas het in Hollywood zoeken als latino posterboy. Dat nam Almodóvar zijn fetisjacteur niet bepaald in dank af, zo blijkt uit deze documentaire. Na een onderbreking van twee decennia volgde de hereniging: La piel que habito (2011) en Dolor y gloria (2019). In die laatste speelt een rijpere Banderas, inmiddels ook verlost van zijn hollywoodtics, het alter ego van Almodóvar. De melomaestro en zijn mannelijke muze maakten samen acht films, die in deze documentaire via pittig archiefmateriaal worden uitgekleed.

Woensdag 26/10, NPO2, 22.40