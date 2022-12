Of ze samen met vijf andere BV’s de Atlantische Oceaan wilde overzeilen voor het tweede seizoen van Over de oceaan? Daar moest Annelien Coorevits niet lang over nadenken. De ex-Miss België mag dan snel zeeziek worden, de goesting om buiten haar comfortzone te treden was groter.

Enkele maanden later stapte ze samen met Ella Leyers, Elodie Ouedraogo, Gert Verheyen, James Cooke en Jonas Geirnaert aan boord van de Polygala, waarmee de onervaren zeilers vanuit Gran Canaria naar het tropische Saint Lucia in de Caraïbische zee zouden varen. ‘Eigenlijk heeft vooral mijn omgeving me een duwtje in de rug gegeven. Intrinsiek zou ik altijd ja zeggen, maar praktisch? Je bent vier weken weg van huis. Als ik twijfel, krijg ik meestal spijt als ik het uiteindelijk niet doe. En eerlijk: buiten de pittige eerste week was het een fantastische ervaring.’

Een kleine spoiler: jij kreeg al na tien minuten te maken met zeeziekte. Toch geen spijt gehad van je beslissing?

annelien coorevits: Niemand had me gezegd dat die boot constant in beweging is. De deining op de oceaan is ongelooflijk. Na zeven dagen overgeven ben ik pillen beginnen te nemen. Die ben ik systematisch blijven nemen, elke vier uur, tot het einde van de reis. Twee van de drie weken waren dus fantastisch, de eerste was een kleine ramp. Vergelijk het met een grieperig gevoel: koud, constant overgeven, overal pijn. Als iedereen in T-shirt op het dek ligt en jij zit daar met drie dekens over je heen, denk je wel: shit, waar ben ik aan begonnen?

En dan kiezen ze jou als kok.

Coorevits: Ik ben een hobbykok. Maar voor twaalf man koken op een erbarmelijk vuurtje, is geen sinecure. Chocolatier Dominique Persoone, die het vorige seizoen het menu verzorgde, had me nochtans gewaarschuwd: kok is de meest dankbare maar tegelijk ook ondankbare job. Al snel viel mijn hele planning in het water. Ik voelde me de jongste van de groep en wilde het misschien té goed doen. Maar toen we eenmaal weer aan land waren en in een hotel gingen eten, zei Jonas Geirnaert: ‘Dit is het slechtste wat ik in dagen heb gegeten.’ Een mooi compliment.

Een nieuwigheid dit seizoen is dat jullie ook hebben deelgenomen aan de jaarlijkse Atlantic Rally for Cruisers, ’s werelds grootste transatlantische zeilcompetitie. Hoe ging dat?

Coorevits: We zijn niet laatste geëindigd, wat voor ons als leken al een hele prestatie was. We moesten bovendien van onze koers afwijken. Aanvankelijk zouden we in een vrij rechte lijn van Gran Canaria oversteken naar Saint Lucia. Maar kapitein Piet en schipper Willem wilden niet het risico nemen om ons in een storm te loodsen, dus hebben ze voor de veilige route gekozen, via de Kaapverdische eilanden en de kust van Afrika. De winnaar van de Rally was een dikke week voor ons op de eindbestemming, geloof ik.

