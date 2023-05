Ontdek de ‘awkward black girl anthems’ van Hemlocke Springs, waarin Kate Bush, K-pop, EDM en indiesleaze vermengd worden

Aka Isimeme ‘Naomi’ Udu Leeftijd 24 Locatie Verenigde Staten Instagram @hemlockesprings In het kort Medisch informaticus van opleiding. Popster in wording.

Tot voor kort was Hemlocke Springs nog gewoon een student medische informatica uit North Carolina. Weliswaar een student met ‘een hyperfixatie op GarageBand’ die in haar vrije tijd liedjes opnam in haar slaapkamer om ze vervolgens op SoundCloud te delen en vrijwel meteen weer te verwijderen, maar toch: lang leek een carrière in een of ander lab vanzelfsprekender dan eentje als popster. En toch liggen vandaag de muziekpers en majorlabels zwijmelend aan haar voeten, glijden Grimes en Steve Lacy in haar dm’s en wordt ze zelfs vergeleken met Prince.

De ommekeer kwam er exact een jaar geleden met Gimme All Ur Luv, de eerste single die ze wijselijk níét offline haalde. Daarna deed ze er nog een flinke schep buzz bovenop met Girlfriend (als u het ons vraagt een van de fijnste schijven van 2022), Stranger Danger! en het nieuwe Sever the Blight. Het is niet moeilijk om te begrijpen waarom: Hemlocke Springs huppelt vrolijk op het koord tussen catchy en chaos, maakt ‘awkward black girl anthems’ waarin ze de DIY-aanpak van bedroompop combineert met de grootsheid van een eightieshit en slaagt erin om Kate Bush, K-pop, EDM, indiesleaze én Tears for Fears te vermengen zonder u een zenuwinzinking of muzikale identiteitscrisis te bezorgen. Haar masterdiploma heeft ze intussen op zak, maar van ons mag Hemlocke Springs nog lang popexperimenten blijven uitvoeren.

Een willekeurige quote ‘Wat!? Mijn muziek doet mensen denken aan Prince? Ik ben maar een klein plattelandsmeisje!’



