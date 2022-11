Okay Kaya **

De Noors-Amerikaanse singer-songwriter Kaya Wilkins neemt de fakkel van de neurotische, genadeloos openhartige maar ook ironische pop over van Fiona Apple. Ook al bekent ze mentaal wankel te staan of last te hebben van een verpieterend libido, er helemaal onderdoor gaat ze nooit. Songtitels zoals Pathologically Yours of I’ve Spent Forever Planning a Crisis spreken op deze derde plaat boekdelen. Iets geinigs citeren uit haar teksten is evenwel makkelijker dan een song aanwijzen die tot de verbeelding spreekt. Haar minimalistische droom- en ambientpop blijft verstoken van variatie, waardoor over deze liefst vijftien nummers een schaduw van lethargie komt te hangen.

SAP droompop Jagjaguwar