Als een van drie songschrijvers in de Kempense groep Geppetto & The Whales cultiveerde Nikas Goossens al licht rustieke maar vooral melancholische gitaarmuziek met een groot ruimtegevoel. Ook op zijn solodebuut lijkt het alsof hij iedere overpeinzing tegen het bestaan van de hele kosmos afweegt. Hoor maar hoe Nikas in Grow – geschreven in het licht van zijn nakende vaderschap – trompettist Henri Ardui naar de sterrenhemel doet reiken. Ook het tweedelige titelnummer blikt ver vooruit, de leegte in: ‘You can be anything you want.’ Die dromerigheid resoneert in de zachtaardige ambient-americana. Money neigt naar de weelderigheid van Sufjan Stevens, 22 is Thom Yorke aan een kampvuur. Een fleecedeken voor oren en hart.

Anything singer-songwriter Pret