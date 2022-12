Zoals je wil dat de Rode Duivels de bal rondtikken, zo musiceert Limburger Niels Hendrix op zijn eerste soloplaat: vrank en vrij. De indierockveteraan (Fence, Buffoon, The Shovels) en bestierder van het Fons-label zette zijn ‘diepste zieleroerselen op rijm’, in de moerstaal en met een provinciaal accent. Het leidt tot een plaat die innemend is in zijn eenvoud en openheid, waarop Hendrix (gezins-)liefde uitdraagt (Meitekes), gal spuwt (Beunhaas), occasionele humeurigheid toegeeft (Lastig) of in de greep van weltschmerz belandt (Gedaan). Als zanger-gitarist zoekt hij instinctief de melodie en harmonie op, waardoor het psychedelische Allenigheid, folky Vallende ster en de slackerpop van Overmorgen zich snel onder je hersenpan nestelen.

De belevenis van Niels Hendrix *** garagepop Fons