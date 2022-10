Wat een verhaal. Wat een documentaire. Wat jammer, hoe onvermijdelijk ook, dat er meer woorden nodig zijn om u in de bioscoop te krijgen. Want als je van helemaal niets weet, is de overrompeling het grootst. Hopelijk volstaat de ontstaansgeschiedenis. In de documentaire Every Face Has a Name reconstrueert de Zweed Magnus Gertten de verhalen van de mensen die te zien zijn op archiefbeelden van overlevenden die vanuit de concentratiekampen aankomen in Malmö. Sylvie Bianchi herkent een van de vrouwen als Nadine, de vrouw met wie haar grootmoeder, de Belgische operazangeres Nelly Mousset-Vos, samenwoonde in Venezuela. Ze neemt contact op met Gertten en blijkt in het bezit van een vrijwel ongeopende doos met een schat aan foto’s, dagboeken en familiefilmpjes van haar grootmoeder. Sylvie valt van de ene verbazing in de andere, en de kijker met haar. Nadine Hwang was geen roommate, maar de grote liefde van haar grootmoeder. En ze leerden elkaar op Kerstmis kennen in het concentratiekamp van Ravensbrück. Hun liefdesverhaal zou in elke vorm enigszins aangrijpen. Gertten brengt het tot volle bloei met deugdelijk onderzoek, de noodzakelijke tact en veel filmische finesse.

Nelly & Nadine **** Magnus Gertten