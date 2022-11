Mythic Quest – seizoen 3

Na het tweede seizoen voorspelden we het al: Mythic Quest zou weleens uw nieuwe favoriete sitcom kunnen worden. Met een reeks lovende kritieken op zak (op Rotten Tomatoes haalde seizoen 2 zelfs een perfecte score) hoeft het niet te verbazen dat Apple TV+ nog een vervolg op deze kantoorkomedie bestelde. Zoals ze aankondigden aan het einde van het vorige seizoen, maken creatief directeur Ian Grimm (Rob McElhenney) en hoofdingenieur Poppy Li (Charlotte Nicdao) zich op voor de start van hun eigen videogamebedrijf GrimPop Studios. Het is het begin van een bittere rivaliteit met hun oude werkgever, waar David Brittlesbee (David Hornsby) als nieuwe leider de boel recht moet zien te houden. Silicon Valley op zijn grappigst, waarbij Apple niet bang is om ook met zichzelf te lachen.

Vanaf vrijdag 11/11, Apple TV+